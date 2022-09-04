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1 час назад

Агафон Огуменник: что нельзя делать 4 сентября

Мария Каткова

4 сентября в народном календаре отмечается праздник Агафон Огуменник. Он назван в честь одного из святых мучеников по имени Агафон, чью память в этот день чтут православные христиане. О приметах и запретах в праздник Агафона Огуменника — в материале "Рамблера".

Агафон Огуменник: что нельзя делать 4 сентября
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

На Руси в эту дату было принято укреплять амбары. Наши предки верили, что именно в этот день по деревням гуляют лесные духи, которые могут разорять дома, курятники и коровники.

Мужчины в качестве защиты надевали одежду наизнанку и повязывали полотенце на голову. Вокруг зданий на земле рисовали круги, чтобы злые духи не заходили за черту.

Так как 4 сентября считали праздником лесных духов, то похода в лес старались тоже избегать. Предки верили, что если в этот день человек ступит на эту территорию, то будет проклят.

В этот день было принято совершать добрые дела, в том числе задабривать лешего и домового. Им в доме и во дворе оставляли гостинцы. Не стоит также отказывать в помощи нуждающимся. Если вы сделали 4 сентября доброе дело, то вам это вернется.

Женщины в день Агафона Огуменника первую часть дня готовили, но сами садились за стол только во второй половине дня. Считается, что эти действия помогут сохранить молодость надолго.

Что нельзя делать 4 сентября

В день Агафона Огуменника запрещено дарить и принимать подарки. Считается, что так люди обмениваются негативной энергетикой. Поэтому если вы идете на праздник, лучше подарить подарок заранее или наоборот, позднее.

Запрещено ходить в лес, есть вероятность заблудиться. Также не стоит в этот день отправляться в дальнюю поездку. Если есть такая вероятность, ее лучше всего перенести. Новые дела 4 сентября тоже лучше не начинать, иначе вас будет преследовать неудача.

Народные приметы 4 сентября

  • Солнце сегодня предвещает теплую осень
  • Если в лесу вы нашли мало грибов, ждите холода и много снега зимой
  • Туман на рассвете — бабье лето будет длинным
  • Если сегодня холодная и влажная погода, значит, скоро придет морозная зима
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