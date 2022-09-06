Чем немецкий солдатский паек удивлял красноармейцев

Немецкая и русская кухня довольно близки по набору продуктов и способам приготовления. Тем не менее, некоторые гастрономические привычки немецких захватчиков удивляли советское население.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Рацион бойцов вермахта включал черный хлеб (соленые галеты), мясо, шпик, колбасу, сыр, консервы, масло, картофель, бобы, овощи, фрукты, чай или кофе. На десерт полагался мармелад, сгущенка, конфеты, шоколад. Из оккупированной Европы поставлялись итальянские и французские вина.

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Полевые кухни (Gulaschkanone) готовили горячие блюда, в основном, только на обед в то время как наши бойцы получали горячую пищу два раза в день.

Завтрак съешь сам

Как и в советских войсках, питание было трехразовым, но распределялся рацион иначе. Д. Вествуд в книге «Немецкий пехотинец на Восточном фронте» пишет, что самым сытным был обед – на него приходилось примерно половина всех суточных калорий. На ужин немецкий солдат съедал треть дневной нормы, а за завтраком – всего шестую часть. На обед полагался мясной суп, изрядная порция картофеля (1,5 кг), мясо (136 г) с небольшим добавлением овощей. Непривычным было то, что хлеба на обед не давали.

Немецкие завтраки были по нашим меркам весьма скудными: 350 г хлеба и 10 г кофе без сахара. Советские солдаты, получавшие утром хорошую порцию горячей каши, изумлялись, как можно было полдня воевать на одном хлебе и желудевом кофе.

Ужин отличался от завтрака только тем, что к хлебу прибавлялся еще кусок сырокопченой колбасы (100 г) или сыр (100 г), или 3 яйца и 50 граммов каких-либо жиров (масло, смалец, маргарин).

Отличия были и в питании для передовой, тыла и госпиталей. На фронте немецким солдатам выдавались более калорийные пайки 1-го типа. В работе историка Ю. Веремеева «Красная Армия и Вторая мировая война» приводятся данные, что в пехотных войсках Вермахта суточный рацион составлял 3600 ккал. Тыловые служащие и раненые получали меньше. В Красной Армии раненых порой кормили даже лучше, чем на фронте, для поправки здоровья им давали вина и ликеры.

Сухие пайки

Когда полевые кухни не успевали накормить солдат, последним приходилось довольствоваться сухим пайком. У немцев он состоял из хлеба (700 г), мяса или сыра (200 г), кофе или чая, сахара (10 г) и сигарет (пачка из 6 шт.) Необычным ингредиентом для русских был сублимированный гороховый суп, который легко готовился, был вкусным и питательным. «Деликатесом» считались и тюбики кофе с сахаром и молоком, содержимое которых достаточно было развести кипятком.