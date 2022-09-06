Ученые: на планетах по всей Вселенной может идти дождь из алмазов

На планетах по всей Вселенной может идти дождь из алмазов, предположили ученые в пятницу после того, как с помощью обычного пластика воссоздали странные осадки, которые, как считается, образуются глубоко внутри Урана и Нептуна.

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Ученые ранее предполагали, что чрезвычайно высокое давление и температура превращают водород и углерод в твердые алмазы за тысячи километров под поверхностью ледяных гигантов.

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Теперь новое исследование, опубликованное в Science Advances, добавило кислород в смесь, обнаружив, что «алмазный дождь » может быть более распространенным явлением, чем предполагалось.

Считается, что ледяные гиганты, такие как Нептун и Уран, являются наиболее распространенной формой планет за пределами нашей Солнечной системы, а это означает, что во Вселенной могут идти алмазные дожди.

Доминик Краус, физик из немецкой исследовательской лаборатории HZDR и один из авторов исследования, сказал, что выпадение алмазов сильно отличается от дождя на Земле.

Под поверхностью планет находится считается «горячей, плотной жидкостью», в которой диамо По его словам, алмазы формируются и медленно погружаются в скалистые ядра, потенциально размером с Землю, на глубине более 10 000 километров (6 200 миль).

Хотя эти бриллианты могут не быть блестящими и ограненными как «красивый драгоценный камень на кольце», он сказал, что они были сформированы под действием тех же сил, что и на Земле.

Стремясь воспроизвести этот процесс, исследовательская группа нашла необходимую смесь углерода, водорода и кислорода в легкодоступном источнике – ПЭТ-пластике, который используется для повседневной упаковки пищевых продуктов и бутылок.

Краус сказал, что, хотя исследователи использовали очень чистый ПЭТ-пластик, «в принципе, эксперимент должен работать с бутылками Coca-Cola».

Затем команда направила мощный оптический лазер на пластик. в Национальной ускорительной лаборатории SLAC в Калифорнии.

«Очень-очень короткие рентгеновские вспышки невероятной яркости» позволили им наблюдать за процессом образования наноалмазов — крошечных ди Краус сказал, что алмазы слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, — по мере их формирования.

«Кислород, присутствующий в больших количествах на этих планетах, действительно помогает высасывать атомы водорода из углерода, так что это на самом деле этим алмазам легче образовываться», — добавил он.

Новый способ получения наноалмазов?

Эксперимент может указать на новый способ производства наноалмазов, которые имеют широкий и растущий широкий спектр приложений, включая доставку лекарств, медицинские датчики, неинвазивную хирургию и квантовую электронику.

«Способ производства наноалмазов в настоящее время заключается в том, чтобы взять сгусток углерода или алмаза и взорвать его с помощью взрывчатки, — сказал ученый SLAC и соавтор исследования Бенджамин Офори-Окаи.

«Лазерное производство может предложить более чистый и легко контролируемый метод производства наноалмазов», — добавил он.

Исследование алмазного дождя остается гипотетическим, потому что мало что известно об Уране и Нептуне, самых далеких планетах нашей Солнечной системы.

Только один космический корабль ft — «Вояджер-2» НАСА в 1980-х — пролетел мимо двух ледяных гигантов, и данные, которые он отправил обратно, до сих пор используются в исследованиях.

Но группа НАСА наметила потенциальную новую миссию к планет, возможно, запуск в следующем десятилетии.

«Это было бы здорово», – сказал Краус.