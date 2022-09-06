Мужчина потерял память и заново влюбился в свою жену

36-летний австралиец Люк Бактон заново влюбился в свою жену после того, как потерял память в аварии. Об этом сообщили местные СМИ.

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После того, как его мотоцикл врезался в припаркованную машину в мае 2017 года, мужчина потерял память, возможность ходить и говорить.

Люк провел девять месяцев в больнице, а затем 18 месяцев реабилитационной терапии после того из-за черепно-мозговой травмы, полученной в результате аварии.

Когда он очнулся от комы, он понятия не имел, кем была женщина, сидящая рядом с его больничной койкой.

Чтобы помочь мужу снова влюбиться в нее, его жена Мелисса просто никогда не отходила от него.

На протяжении нескольких лет Мелисса помогала ему освежить память, заполняя пробелы в его жизни, и через какое-то время мужчина снова влюбился в свою жену.

«Когда я смотрю на Мелиссу, у меня появляется это теплое ощущение в животе и в области сердца… а потом она улыбается», — рассказывал Люк.

Сама Мелисса объясняла, что муж всегда оставался ей лучшим другом и авария не изменила его личность.

«Люк расстроен из-за этих прошлых воспоминаний и не помнит, как он встретил меня, как мы полюбили друг друга, день нашей свадьбы и тому подобное», — рассказывала Мелисса.

Однако со временем обрывки воспоминаний мужчина стал видеть во сне, а позже Мелисса с Люком стали родителями. После этого Люк рассказывал, что снова почувствовал себя целым.