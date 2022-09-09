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2 часа назад

Почему принц Чарльз решил сменил имя на Карл

РИА "ФедералПресс"

Вечером в четверг стало известно о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Новым королем стал ее старший сын, принц Чарльз. Монарх уже выбрал себе имя, пишет журнал Elle.

Почему принц Чарльз решил сменил имя на Карл
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«При рождении принц Чарльз получил по традиции три дополнительных имени: Филипп, Артур и Георг, поэтому имел право выбрать одно из них в качестве королевского титула»,

– пишет издание.

Изначально предполагалось, что Чарльз выберет в качестве титула имя Георг в честь деда и станет Георгом VII, однако он решил остановиться на имени Карл.

По сути, принц Чарльз имени не менял: на английском языке оно осталось прежним – Charles. Иное произношение и написание в русском язык связано с традицией, согласно которой имена монархов на русский язык переводятся в латинском варианте.

Имя Чарльз (Charles) на латыни пишется как Карл (Carolus).

Истории,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
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