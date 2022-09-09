Обнаружено, что индейские мумии пали жертвами убийств

Жители доколумбовой Южной Америки, чьи мумифицированные останки хранятся в европейских музеях, пали жертвой жестоких убийств. Статья об этом опубликована в Frontiers in Medicine.

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Это наблюдение было сделано с помощью компьютерной томографии Андреасом Нерлихом из немецкой клиники Богенхаузен. «В нашей работе мы показываем смертельные травмы двух из трех южноамериканских мумий, которые мы исследовали с помощью 3D-КТ. Типы травм, которые мы обнаружили, не были бы видны, если бы останки сохранились как скелеты, а не как мумии», — заявил он.

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Мумия из музея Марбурга принадлежала культуре арика, существовавшей на территории современного северного Чили. Судя по найденному вместе с останками погребальному инвентарю, человек жил в рыбацкой общине. Его похоронили на корточках, зубы хорошо сохранились с некоторыми смещениями и ссадинами, что типично для доколумбовых людей, питавшихся кукурузой. В его легких были видны шрамы от перенесенного тяжелого туберкулеза. По особенностям костей авторы определили, что это был молодой человек в возрасте от 20 до 25 лет, ростом примерно 1,72 метра. Как показали результаты радиоуглеродного анализа, он умер между 996 и 1147 годами нашей эры.

Мумии из музея Делемона, вероятно, прибыли из региона Арекипа на юго-западе современного Перу, судя по керамике среди погребального инвентаря. Оба были похоронены лежащими лицом вверх, что необычно для мумий из горных районов Южной Америки. Радиоуглеродные данные показали, что мужчина умер между 902 и 994 годами нашей эры, а женщина — между 1224 и 1282 годами нашей эры. Они носили ткань, сотканную из хлопка и шерсти ламы или альпаки, а также вискачей, грызунов, родственных шиншиллам. Состояние аорты и крупных артерий свидетельствовало о том, что мужчина при жизни страдал атеросклерозом.