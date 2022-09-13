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1 час назад

В США медведь съел все кексы и испортил вечеринку по случаю дня рождения

Газета.Ru

В США медведь съел все кексы и испортил вечеринку по случаю дня рождения двухлетнего ребенка, пишет UPI. Как рассказали Рауф и Лаура Маджидиан, они устраивали вечеринку по случаю дня рождения своего сына Сайруса, когда из леса вышел медведь. Увидев зверя, родители завели детей в дом, не успев убрать еду со столов. Этим и воспользовался косолапый, съев оставшиеся кексы. Пока медведь обедал, гости вечеринки снимали происходящее на видео из безопасного места. Закончив трапезу, зверь еще раз прошелся по территории дома, после чего убежал в лес. По словам родителей именинника, дети были напуганы, а сам праздник оказался испорчен. Тем не менее Лаура и Рауф рады, что никто не пострадал. Ранее в Индии медведь снял скальп и разорвал руку мужчине, который собирал бамбук для корзин.

В США медведь съел все кексы и испортил вечеринку по случаю дня рождения
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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