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1 час назад

Что нельзя делать в Луков день

Мира Маркина

Православная церковь 20 сентября чтит память преподобного Луки Каппадокийского. Из-за схожести имени мученика с овощем в народе эту дату называют Луковым днем. Кроме того, в этот период в селах собирали урожай лука. О том, что нельзя делать сегодня, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать в Луков день
Фото: unsplash.comunsplash.com

Вспомните, что вам приснилось. Считается, что сон на Луков день может быть знаком, особенно, если в нем были нитки, спутанные волосы или же развилки дорог. Подумайте хорошо о намеченных планах. Возможно, их стоит на время отложить, как и любые любовные дела.

Согласно приметам, в Луков день не стоит начинать новые романтические отношения или делать предложение своей возлюбленной. Наши предки считали, что это приведет к несчастью обоих партнеров.

Не стоит и совершать покупки на крупные суммы, а также брать или давать деньги в долг. Это может привести к финансовым потерям в будущем.

20 сентября приготовьте какое-нибудь блюдо с луком. Например, луковый суп или пирог. Раньше считали, что это принесет в дом счастье, благополучие и здоровье: "Съесть сегодня лук – избавиться от мук", - гласит поговорка. Также наши предки развешивали лук по углам дома и делали из него венки для животных, чтобы они тоже не болели.

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