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2 часа назад

Частичная мобилизация: основные положения, факты, требования

Катя Кобышева

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. "Рамблер" рассказывает об основных положениях указа президента и о том, кто подлежит мобилизации в первую очередь.

В ходе частичной мобилизации на военную службу будут призваны 300 тысяч человек. Граждане, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, получат статус военных, служащих по контракту. При этом уровень денежного содержания будет аналогичным. Контрактники же продолжат службу как минимум до окончания периода частичной мобилизации.

Кто подлежит призыву

Частичная мобилизация осуществляется по разрядам, он указан на одиннадцатой странице военного билета в первой колонке.

Первый разряд

  • Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет
  • Младшие офицеры до 50 лет
  • Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 55 лет
  • Полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет
  • Высшие офицеры до 65 лет

Второй разряд

  • Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет
  • Младшие офицеры до 55 лет
  • Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 60 лет
  • Полковники, капитаны 1-го ранга до 65 лет
  • Высшие офицеры до 70 лет

Третий разряд

  • Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет
  • Младшие офицеры до 60 лет
  • Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 65 лет

Выпускников военных кафедр могут призвать лишь в том случае, если их военно-учетные специальности буду востребованы.

Куда направят резервистов

Первоочередной задачей резервистов будет контроль занятых территорий, которые находятся за линией фронта.

«Сама линия соприкосновения, можно называть ее линией фронта, она более 1 тыс. км. Естественно, то, что сзади, надо закреплять, эти территории надо контролировать. В первую очередь именно для этого делается эта работа, частичная мобилизация», — уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

При этом, прежде чем приступить к выполнению своих задач, все призванные в рамках частичной мобилизации будут должны пройти подготовку и слаживание.

Кто не подлежит призыву

  • Достигшие предельного возраста — 50 лет.
  • Признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья.
  • Получившие наказание по решению суда в виде лишения свободы.
Истории,Видео,Сергей Шойгу,
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