Частичная мобилизация: основные положения, факты, требования

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. "Рамблер" рассказывает об основных положениях указа президента и о том, кто подлежит мобилизации в первую очередь.
В ходе частичной мобилизации на военную службу будут призваны 300 тысяч человек. Граждане, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, получат статус военных, служащих по контракту. При этом уровень денежного содержания будет аналогичным. Контрактники же продолжат службу как минимум до окончания периода частичной мобилизации.
Частичная мобилизация осуществляется по разрядам, он указан на одиннадцатой странице военного билета в первой колонке.
Выпускников военных кафедр могут призвать лишь в том случае, если их военно-учетные специальности буду востребованы.
Первоочередной задачей резервистов будет контроль занятых территорий, которые находятся за линией фронта.
«Сама линия соприкосновения, можно называть ее линией фронта, она более 1 тыс. км. Естественно, то, что сзади, надо закреплять, эти территории надо контролировать. В первую очередь именно для этого делается эта работа, частичная мобилизация», — уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
При этом, прежде чем приступить к выполнению своих задач, все призванные в рамках частичной мобилизации будут должны пройти подготовку и слаживание.