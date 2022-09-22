Поклонник Джонни Кэша приобрел его дом по завышенной цене

Сегодня даже Соединенных Штатов коснулся мировой кризис и многие знаменитости спешат избавиться от части недвижимости, содержание которой обходится слишком дорого.
Только и американский рынок недвижимости тоже не блещет и некоторые звезды продают свои дома годами, постоянно снижая цену.
Певцу Джонни Кэшу в этом плане повезло. Он долгое время пытался продать свой особняк в Калифорнии за 1,85 миллиона долларов. Затем исполнитель снизил цену до 1,79 миллиона.
Позже о ситуации узнал один из его преданных фанатов и решил приобрести дом в 418 квадратных метра.
Причем, поклонник предложил кумиру первоначальную цену, выкупив особняк знаменитости за 1,85 миллиона долларов.