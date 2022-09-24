Мужчина выиграл более двух миллиардов в лотерее

ТАСС, 24 сентября. Обладатель билета из Великобритании выиграл более £171 млн (около $185,7 млн) в лотерее EuroMillions. Об этом в пятницу сообщил старший советник по работе с победителями из компании - оператора лотереи на территории Великобритании Camelot Group Энди Картер.

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"Какая чудесная ночь для обладателя билета, сорвавшего джекпот EuroMillions в размере £171 млн", — приводит его слова телеканал Sky News.

Картер отметил, что это третий по величине выигрыш за всю историю лотереи.

Ранее телеканал Sky News подсчитал, что лишь 15 человек в Великобритании выигрывали в EuroMillions более £100 млн. Рекорд был установлен 20 июля, когда житель Соединенного Королевства стал богаче сразу на £195 млн (около $234,5 млн по курсу на тот момент). За два месяца до этого, в мае, семейная пара из графства Глостершир на юго-западе Англии сорвала джекпот в размере £184,3 млн ($227 млн по курсу на тот момент).