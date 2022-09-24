Чего нельзя делать на Федорины вечерки, 24 сентября

Сегодня православные почитают память святой Феодоры Александрийской, в народе этот день получил название Федорины вечерки.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Согласно житию, святая осознала грех измены мужу и остаток жизни посвятила служению Богу. Именно потому Феодору почитают и просят у нее крепкого брака, избавления от соблазна искушения, а также верности супругов.

Вечерками этот день называют, потому что женщины собирались на посиделки, где делились рецептами, пели и общались. Хозяйки 24 сентября начинали рубить и квасить на зиму капусту. В этот день традиционно подавали на стол щи, голубцы, пироги с капустой

Вечерки предназначены только для позитивных бесед, поэтому женщины старались избегать неприятных тем и сплетен. Девушки верили, что в обратном случае каждая из участниц посиделок столкнется с бедами.

Также наши предки верили, что в этот день не следует в этот день мыть голову: мужчины рано полысеют, а женщины смоют ум.