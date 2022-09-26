Принц Гарри изменит уже готовые мемуары после смерти Елизаветы II

Из-за смерти королевы Великобритании принц Гарри решил внести изменения в уже готовые к публикации мемуары, поскольку некоторые фрагменты в книге «могли бы выглядеть не столь хорошо» после ухода монарха из жизни. Об этом пишет газета Daily Mail.

По информации издания, герцог Сассекский «в последнюю минуту» решил «смягчить» автобиографию на фоне опасений, что окончательный вариант книги «может быть не слишком хорошо принят».

«В книге могут быть вещи, которые могут выглядеть не столь хорошо, если это выйдет так скоро после этих событий»,

— рассказал инсайдер Daily Mail. По словам источника, Гарри «отчаянно хочет скорректировать некоторые разделы мемуаров, однако речь ни в коем случае не идет о полном переписывании».

Как отмечает газета, издательство ранее уже попросило переписать книгу после того, как первоначальный вариант сочли «слишком эмоциональным».