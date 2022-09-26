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42 минуты назад

Принц Гарри изменит уже готовые мемуары после смерти Елизаветы II

Мира Маркина

Из-за смерти королевы Великобритании принц Гарри решил внести изменения в уже готовые к публикации мемуары, поскольку некоторые фрагменты в книге «могли бы выглядеть не столь хорошо» после ухода монарха из жизни. Об этом пишет газета Daily Mail.

Принц Гарри изменит уже готовые мемуары после смерти Елизаветы II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, герцог Сассекский «в последнюю минуту» решил «смягчить» автобиографию на фоне опасений, что окончательный вариант книги «может быть не слишком хорошо принят».

«В книге могут быть вещи, которые могут выглядеть не столь хорошо, если это выйдет так скоро после этих событий»,

— рассказал инсайдер Daily Mail. По словам источника, Гарри «отчаянно хочет скорректировать некоторые разделы мемуаров, однако речь ни в коем случае не идет о полном переписывании».

Как отмечает газета, издательство ранее уже попросило переписать книгу после того, как первоначальный вариант сочли «слишком эмоциональным».

Напомним, о готовящейся публикации автобиографической книги принца Гарри стало известно в июле 2021 года. Вокруг возможного содержания мемуаров тогда появилось множество слухов и спекуляций, однако какие именно откровения вошли в финальный вариант произведения, пока неизвестно.

Истории,принц Гарри,Елизавета II,
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