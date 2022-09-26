Зачем слон сосет свой хобот

Слоны пользуются большим уважением у жителей Индии, Таиланда и других стран, где они живут. И не зря! Эти прекрасные умные животные очень похожи на людей, а в чем-то даже лучше. "Рамблер" рассказывает, чем слоны похожи на людей, зачем им хобот и почему они иногда его сосут.

Слоны, как и люди, с большим пиететом относятся к малышам. Каждая мама-слониха выбирает для своего слоненка тетю-слониху, которая будет заботиться о нем, если с мама погибнет. Если слоненок упал, то любой взрослый слон, оказавшийся по близости, немедленно протянет ему хобот, чтобы помочь подняться. Маленькому слоненку хобот нужен еще и для того, чтобы держаться им за маму, пока он не будет уверенно стоять на ногах. Кроме того, слоны поливают себя водой с помощью хобота, когда хотят искупаться. Слоны-малыши нередко сосут свой хобот, чтобы успокоиться и расслабиться. Точно так же, как это делают человеческие дети, которые сосут соску или большой палец руки.

Еще слоны умеют улыбаться друг другу, а хобот используют для того, чтобы обниматься. Вообще слоны очень социальные животные, они умеют сопереживать и предпочитают общаться со своими сородичами.

Кстати, если слон живет с человеком, а человек оказывается достаточно добр, чтобы заботиться о его досуге, то с помощью хобота слон может рисовать, используя кисть и краски. Это занятие очень нравится слонам.