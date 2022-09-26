Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
43 минуты назад

Зачем слон сосет свой хобот

Катя Кобышева

Слоны пользуются большим уважением у жителей Индии, Таиланда и других стран, где они живут. И не зря! Эти прекрасные умные животные очень похожи на людей, а в чем-то даже лучше. "Рамблер" рассказывает, чем слоны похожи на людей, зачем им хобот и почему они иногда его сосут.

Зачем слон сосет свой хобот
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Слоны, как и люди, с большим пиететом относятся к малышам. Каждая мама-слониха выбирает для своего слоненка тетю-слониху, которая будет заботиться о нем, если с мама погибнет. Если слоненок упал, то любой взрослый слон, оказавшийся по близости, немедленно протянет ему хобот, чтобы помочь подняться. Маленькому слоненку хобот нужен еще и для того, чтобы держаться им за маму, пока он не будет уверенно стоять на ногах. Кроме того, слоны поливают себя водой с помощью хобота, когда хотят искупаться. Слоны-малыши нередко сосут свой хобот, чтобы успокоиться и расслабиться. Точно так же, как это делают человеческие дети, которые сосут соску или большой палец руки.

Еще слоны умеют улыбаться друг другу, а хобот используют для того, чтобы обниматься. Вообще слоны очень социальные животные, они умеют сопереживать и предпочитают общаться со своими сородичами.

Кстати, если слон живет с человеком, а человек оказывается достаточно добр, чтобы заботиться о его досуге, то с помощью хобота слон может рисовать, используя кисть и краски. Это занятие очень нравится слонам.

Слоны умеют узнавать себя в зеркале и даже используют его для того, чтобы рассмотреть те части своего тела, которые не могут увидеть. Такая способность есть только у людей и обезьян.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители