Археологи решили, что за гробницей Тутанхамона спрятана погребальная комната Нефертити

Всемирно известный британский египтолог объявил, что скрытые иероглифы, найденные в гробнице Тутанхамона, подтверждает теорию о том, что легендарная египетская царица Нефертити находится в потайной комнате, примыкающей к его гробнице.

Фото: Legion media Legion media

Николас Ривз, бывший куратор отдела египетских древностей Британского музея, сказал, что, хотя теория осталась недоказанной после безрезультатных радиолокационных сканирований, она получила новый импульс после появления этой подсказки.

Ривз понял, что картуши (элементы письменности), изображающие похороны Тутанхамона, которые проводит его преемник фараон Эйе, на самом деле были нанесены поверх других картушей. На первоначальных рисунках были изображены похороны Нефертити, которыми занимался сам Тутанхамон. Египтолог объяснил это так:

«Внимательный осмотр картушей Эйе обнаруживает четкие, лежащие в основе следы более раннего имени — Тутанхамона. В своей первоначальной версии эта сцена изображала Тутанхамона, совершающего погребальный ритуал для первоначального владельца гробницы, его непосредственной предшественницы… Нефертити».

Он сказал, что новые данные подтверждают теорию о том, что гробница Тутанхамона является лишь внешней частью гораздо большей гробницы, «подготовленной для Нефертити и все еще занимаемой ею», чья собственная, независимая последовательность погребальных камер находится за пределами того, что можно увидеть в настоящее время.

По мнению ученых, находка доказывает то, что фараон Эйе поместил мумию Тутанхамона в гробницу Нефертити, и "переоформил ее", сменив надписи. Это предположение объясняет то, что гробница Тутанхамона гораздо меньше, чем должна была быть у личности его масштаба.