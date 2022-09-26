Запретные отношения: почему на Руси были популярны снохачества

Многие люди считают, что в России была сплошная моногамия и строгие брачные традиции. Однако существовали некоторые обычаи, которые разнообразили половую жизнь, правда касалось это только мужчин. "Рамблер" расскажет о том, что такое снохачество.

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Снохачество происходило в жизни мужчин, старших в большой крестьянской семье, где под одной крышей вели совместное хозяйство сразу несколько семей. Снохачами называли свекров, которые жили и состояли в половом контакте со своими невестками (снохами для свекровей).

При этом даже присутствие законного мужа не являлось препятствием для посягательств на его жену со стороны свекра. Чаще всего это происходило по причине неравного распределения власти в семьях, отцу принадлежал дом, и соответственно все, что в нем находилось. Будучи приживалкой, невестка становилась самым бесправным членом семьи.

Также чаще страдали женщины, чьи мужья были рекрутами. Воинская служба в дореволюционной России длилась до 25 лет.

Если семья проживала в деревне, то молодые мужчины надолго уходили на заработки в города и другие села, а с их супругами тем временем развлекались старшие. Однако церковь называла это кровосмешением и осуждала. Посягательство со стороны отца мужа было поводом расторгнуть брак.

Собственно, отсюда берут свои корни традиционные плохие отношения между свекровью и невесткой. Часто дело было вовсе не в сыне, который предпочитает другую женщину, а в муже, который изменяет. Оба могли довести до смерти девушку, изнуряя ее тяжелым трудом. Отказаться невестка по сути не могла ни от чего, за неповиновение женщины могли получить физическое наказание.