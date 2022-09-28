Как французы искали в России после войны "золотой обоз Наполеона"

Любая война – время прятать клады. За долгую историю нашей страны, вражеские войска, не раз топтали ее землю, в то время как обеспеченные жители прятали ценности в стенах домов, подполах, а то и просто в лесу. Отечественная война 1812 года оказалась одной из самых богатых на сокрытые сокровища, искать которые, после войны с одинаковым энтузиазмом ринулись как победители, так и побежденные.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Наглость - второе счастье

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Исторически так сложилось, что Отечественная война 1812 года оказалась последней в истории нашей страны, когда враг в силу естественных причин не мог оперативно вывезти с ее территорий награбленные сокровища. Ценности, похищенные в купеческих и дворянских усадьбах, на конях и подводах следовали за отступающей армией Наполеона. Не удивительно, что в это время французам было не до сохранения награбленного. Главной задачей было успеть, живыми покинуть «негостеприимную» Россию.

Тем не менее, просто так бросить драгоценности и предметы искусства было бы глупо. Их прятали. Старая Смоленская дорога, по которой отступал Наполеон и ее окрестности, фактически стала одной большой «дорогой сокровищ». Разумеется, что едва закончились боевые действия, как многочисленные кладоискатели ринулись искать спрятанные при отступлении французами драгоценности. Это логично.

Удивительно другое. Французы, живыми выбравшиеся из России, вскоре официально обратились к правительству Александра I с просьбой дать им возможность вернуться в Россию, получить соответствующий патент и заняться поисками кладов спрятанных ими в осенне-зимний период 1812 года. Большей наглости придумать невозможно: просить правительство страны, только что подвергшейся варварскому нападению о возвращении, поиске и вывозу награбленного.

Звучит невероятно, но данные прошения в своей массе получали положительные резолюции, а некоторым кладоискателям даже выдавались субсидии на поиски данных сокровищ.

Наивность или тонкий расчет

Вопрос о том, зачем правительство Александра I пускало в Россию французских кладоискателей, на протяжении двух столетий не дает покоя историкам. Тем не менее, ответ лежит на поверхности. В годы войны 1812 года французами было ограблено огромное количество российских дворянских усадеб, не говоря о ценностях, вывезенных из Москвы.

Логично предположить, что прежние хозяева захотели вернуть свое имущество. Но, как это сделать? Искать клады по всей Смоленской дороге, по болотам, лесам и озерам? Занятие малоприятное, а главное, не гарантирующее положительного результата. Об этом можно спросит у любого современного поисковика. Намного проще дать грабителям возможность самостоятельно достать клад из тайников, а затем изъять у них ценности.

Для этого есть множество способов от банального ограбления «разбойниками», до неожиданного появления разгневанного хозяина сокровищ с отрядом казаков или гренадеров. Очевидно, именно так и планировали поступить российские власти. Но, увы. Сокровища французы почему-то так и не нашли. Ими были обнаружены лишь небольшие тайники, но основная тайна местонахождения главных кладов отступающей армии Наполеона так и не была разгадана.

Где искать клад

Поскольку сокровища, вывезенные из Москвы, обнаружены не были, у современных кладоискателей существуют великолепные шансы отыскать их. Основные версии утверждают, что большая часть сокровищ спрятана в районе Семлевского озера в Смоленской области. Причем, игра явно стоит свеч!

Как в своей справке заявляло Министерство иностранных дел, в общей сложно из Москвы Наполеон вывез 18 пудов золота, 325 пудов серебра, а также неустановленное многочисленное количество мехов, драгоценностей и церковной утвари. Только убранство соборов и предметы искусства Кремля были погружены на несколько десятков подвод.

Офицеры наполеоновской армии писали, что личные трофеи Наполеона составили 25 телег. При этом свои трофейные обозы имелись у каждого из его маршалов: Богарне, Даву, Ней, Мортье, Мюрата. Награбленное добро разделили на две партии. Первую из них отправили к границе через Калугу, вторая вместе с самим Наполеоном двигалась через Малоярославец, Боровск и Верею. В конце октября оба обоза соединились в районе Вереи. Именно в этих местах после поражения под Малоярославцем 21 октября Наполеон начала создавать тайники и прятать награбленные сокровища.