Необычный заказ постоянной посетительницы кафе испугал бариста

Пользовательница TikTok под ником @sk_d0ntplay, которая работает бариста в Starbucks, рассказала про необычный заказ постоянной посетительницы кафе. На видео, опубликованное в ее аккаунте, обратили внимание в New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На кадрах девушка по имени Стефани готовит кофе и говорит, что в кафе каждый день приходит женщина. Она заказывает 20 шотов эспрессо с пятью порциями сиропа. В итоге получается большой и очень крепкий напиток стоимостью 22 доллара (1281 рубль).

По словам Стефани, сначала она испугалась за здоровье и состояние клиентки, но со временем привыкла к ее предпочтениям. Посмотревшие ролик пользователи забеспокоились за женщину, захотели увидеть ее лицо, а также подсчитали ее ежемесячные траты на кофе.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) утверждает, что здоровые взрослые, потребляющие до 400 миллиграммов кофеина в день, или четыре-пять чашек кофе, не должны сталкиваться ни с какими негативными последствиями. Те, кто потребляет около 1,2 тысячи миллиграммов кофеина, могут страдать от тошноты и судорог.

По данным журнала Consumer Reports, одна порция эспрессо в Starbucks содержит 75 миллиграммов кофеина. Это означает, что клиентка, о которой рассказала Стефани, потребляет 1,5 тысячи миллиграммов — более чем в три раза больше, чем рекомендует FDA.