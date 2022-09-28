Что нельзя делать в день Никиты Гусятника

Православная церковь 28 сентября чтит память великомученика Никиты Готского. В народе дату прозвали днем Никиты Гусятника, потому что в это время гуси улетают в теплые края. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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Наши предки считали, что 28 сентября нельзя бездельничать и целый день сидеть дома. В день Никиты Гусятника хорошо отправляться в дальние поездки. Они принесут человеку удачу и деньги. Поэтому не стоит бояться спонтанных решений. Это принесет новые полезные знакомства.

Не стоит в день Никиты Гусятника отдавать какие-либо предметы из дома, даже близким людям. Как гласят приметы, это разозлит Домового, который может начать мстить жильцам дома.

Если вы решили 28 сентября провести у водоема, лучше этого не делать. На Руси были убеждены, что в этот день человека может унести на дно Водяной.

Незамужним девушкам не стоит в день Никиты Гусятника тыкать пальцем в небо при виде стаи диких летящих гусей. Согласно приметам, в таком случае они не встретят своего возлюбленного, пока птицы не вернутся с юга.

Еще, как считали наши предки, вечер сегодняшнего дня нельзя проводить в одиночестве. Это плохая примета. Лучше позвать в дом гостей и устроить застолье, но без блюд из гусиного мяса.