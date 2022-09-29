Смерть Сталина и 11 сентября: какие предсказания Ванги сбылись

Известная ясновидящая Ванга за свою жизнь сделала множество невероятных предсказаний, которые продолжают сбываться и по сей день. «Вечерняя Москва» собрала пророчества, которые своей точностью потрясли мир.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Три слона руководят миром

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Предсказательница не раз упоминала Россию в своих словах. Ванга уверяла, что российское государство никому не удастся сломить, потому что оно много чего пережило. Однако самым известным ее предсказанием можно считать заявление о господстве над миром.

— Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет. Слишком много принесено в жертву. Ничто не сможет остановить Россию. Все сметет со своего пути и не только сохранится, но и станет господарем всего мира, — сказала она.

Ванга не дала точную дату окончательной победы, но, возможно, мы станем частью этого момента. Согласно открытым источникам, упоминая Российское государство, ясновидящая говорила, что Россия — страна духовности, которая поможет миру избежать конца света. По ее словам, остановить РФ никто не сможет, так как она принесла слишком многое в жертву.

Предсказательница не обошла стороной и американское государство. Ванга в своем предсказании упомянула трех слонов, которые растопчут Соединенные Штаты. По ее словам, это Индия, Россия и Китай. Ясновидящая описала союз трех стран как самый мощный в истории. Так, эти страны будут управлять миром и диктовать свою политику человечеству. Америка же в этот момент будет находиться лишь в учебниках мировой истории.

— Я не вижу Америки, ее не станет, она рассыпется. Власть возьмут красные деньги, — сказала она.

К слову, в США идет немало разговоров о разъединении штатов в связи с разным представлением политического устройства в государстве. Под «красными деньгами» Ванга подразумевает Китай, который имеет большие шансы занять лидирующую позицию в мире. Помимо этого, с рядом проблем начали сталкиваться и страны западного мира.

В свое время предсказательница говорила о сильной засухе на европейском континенте. Так, летом 2022 года жители некоторых стран Евросоюза получили предупреждение об ограничении на потребление воды.

Что еще предсказывала Ванга?

Болгарская ясновидящая была достаточно разносторонней в своих высказываниях. Так, она не раз могла предсказать смерть политика или какой-либо катаклизм. Насколько же было потрясено советское общество, когда Ванга предсказала смерть Иосифа Сталина. Советские власти не оценили подобного предсказания и даже приговорили ясновидящую к тюремному заключению. Впрочем, приговор пришлось отменить, когда пророчество сбылось.

«Врата в мир иной, куда уйдет Сталин, будут открыты и для других властителей России», — сказала она.

Ванга решила не останавливаться на гибели советского лидера. Так, в 1969 году она рассказала детали гибели экс-премьера индийского министра Индиры Ганди за 15 лет до катастрофы.

— «Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье», — предугадала предсказательница.

«Курск под водой» — забыть эти слова Ванги трудно, можно сказать, невозможно. 118 молодых парней стали жертвами той катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. За 20 лет до событий ясновидящая сказала:

— «В конце века, в 1999 или 2000 году, Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать», — сказано в пророчестве Ванги.