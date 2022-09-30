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2 часа назад

Зачем выдавали талоны молодоженам в СССР

Мира Маркина

Дефицит в СССР не обходил стороной никого – в том числе, молодожен. Однако власти старались хоть как-то помочь парам отпраздновать знаменательный день. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Зачем выдавали талоны молодоженам в СССР
Фото: Кадр из фильма "Белые росы"Кадр из фильма "Белые росы"

В 1970-х люди, желавшие пожениться, при подаче заявления в ЗАГС получали бумажное напоминание о том, на какое время назначена их регистрация. Но это еще не все: также жениху и невесте вручали талоны, чтобы они могли подготовиться к бракосочетанию. А именно – талоны на покупку колец, свадебных костюмов и обуви.

Такую практику внедрили из-за повсеместного дефицита. Самостоятельно найти ювелирные украшения и ткани для платья и костюма было практически невозможно, а талоны давали больше шансов заполучить редкие товары.

Но не все пары пользовались талонами по назначению. Кто-то перепродавал талоны с целью заработка, ведь более обеспеченные слои населения с радостью платили за возможность приобрести редкие товары. К тому же, талоны также давали право на скидку, и оттого были еще притягательней.

Случалось и так, что мужчина и женщина шли в ЗАГС не для того, чтобы скрепить союз брачными узами, а лишь ради талонов. Получив их и обменяв на одежду и обувь, пары тут же распадались, так и не сыграв свадьбу.

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