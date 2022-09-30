3 нелепых преступления, которые вызывают только смех

На преступления по всему миру решаются тысячи людей, но далеко не каждый способен обстоятельно продумать план нападения. Подробнее о самых нелепых преступлениях последних лет – в материале "Рамблера".

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Вред соцсетей

То ли жажда эпатажа, то ли недальновидность заставили британца Эндрю Хэннелса из Норфолка рассказать в соцсетях о преступлении, которое он готовит. В феврале 2016 года в своем профиле он опубликовал селфи с ножом и подписал его: "Граблю Tesco. Пошел на дело!". Уже спустя час камеры видеонаблюдения магазина зафиксировали горе-грабителя. На следующий день Хэннелса арестовали, а позже приговорили к четырем годам лишения свободы.

"Предъявите документы"

Как-то раз молодой петербуржец решил ограбить супермаркет в районе Купчино. Ночью он ворвался в магазин и, размахивая предметом, напоминающим пистолет, потребовал продавца отдать ему все деньги и пару бутылок дорогого коньяка впридачу. Продавец не поддался панике и попросил юношу предъявить документы, подтверждающие, что ему уже исполнился 21 год.

Не почуяв подвоха, начинающий грабитель показал паспорт, благодаря чему продавец узнал, как зовут преступника и где он проживает. После того, как злоумышленник скрылся, продавец сразу же обратился в полицию.

Миллион разочарований

В 2011 году 53-летний американец Майкл Фуллер решил испытать фортуну. Он изготовил банкноту номиналом один миллион долларов и отправился с ней в супермаркет Walmart. Фуллер решил приобрести микроволновку, пылесос и еще несколько товаров. Однако на кассе, когда американец рассчитывал получить сдачу в 999 524 доллара, возникли проблемы.