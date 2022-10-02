Биологи пометили морских львов с помощью краски для волос

Ученые из Университета Эдит Коуэн сообщили порталу Phys.org об успешном использовании краски для волос для исследования австралийских морских львов.

Биологи помечали морских львов краской для волос с помощью специального устройства: на кусок пенопласта, прикрепленный к длинной палке, краской писали индивидуальный номер животного. Затем этим "штампом" ученые наносили номер на спину или бок морского льва.

Окрашивание шерсти краской для волос было безопасно для животных, а следы полностью смылись через примерно два месяца. В это время ученые отслеживали перемещения каждого из львов между шестью лежбищными островами у побережья Австралии.

Такой метод позволил им выяснить общее количество животных и популярные у них локации. В будущем ученые намереваются получить более подробные данные с помощью спутниковых меток.