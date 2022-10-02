Биологи пометили морских львов с помощью краски для волос

Ученые из Университета Эдит Коуэн сообщили порталу Phys.org об успешном использовании краски для волос для исследования австралийских морских львов.
Биологи помечали морских львов краской для волос с помощью специального устройства: на кусок пенопласта, прикрепленный к длинной палке, краской писали индивидуальный номер животного. Затем этим "штампом" ученые наносили номер на спину или бок морского льва.
Окрашивание шерсти краской для волос было безопасно для животных, а следы полностью смылись через примерно два месяца. В это время ученые отслеживали перемещения каждого из львов между шестью лежбищными островами у побережья Австралии.
Такой метод позволил им выяснить общее количество животных и популярные у них локации. В будущем ученые намереваются получить более подробные данные с помощью спутниковых меток.
Спутниковые метки, прикрепленные с помощью клея, уже успешно протестировали на четырех особях из этого исследования. Понимая, какие места обитания важны для морских львов, исследователи смогут выяснить, как защищать этот исчезающий вид, численность которого за последние 40 лет сократилась более чем на 60%.