Почему цвета светофора - именно красный, жёлтый и зелёный

Многие из нас хоть раз задумывались: а почему у светофора именно такие цвета? В действительности это связано с рядом причин: физических, исторических, психологических.
Первый прототип современного светофора появился в Лондоне. Дело в том, что во второй половине XIX века в центральных районах города было много гужевого транспорта (это транспорт, для работы которого используются животные) и его движение нужно было контролировать. Днем эту задачу выполнял семафор (особый механизм, подающий сигнал «можно»/«нельзя»), ночью - газовый фонарь. Но в итоге это оказалось не очень удачной идеей.
Более безопасный светофор возник уже в XX веке - после появления электричества и автомобилей. У самых первых европейских электрических светофоров было только два цвета: зеленый и красный. Но после проведения множества тестов решили добавить ещё и жёлтый.
В СССР же светофоры появились только на 10 лет позже - в 1930 году. Первые такие конструкции были установлены в Москве и Ленинграде.
Итак, почему же у светофора именно такие цвета? С точки зрения психологии ярко-красный воспринимается инстинктивно как опасность, зеленый - наоборот. Поэтому их и выбрали как разрешающий и запрещающий сигналы. Желтый при этом играл роль предупреждающего нейтрального сигнала, а до него использовался белый цвет (но он был недостаточно ярким).
С точки зрения физики именно красный, желтый, зеленый - самые яркие и заметные цвета. Хотя нужно сказать, что оранжевый всё-таки чуть ярче желтого, но его оттенок схож с красным.