Поющего московского попугая сравнили с Витасом

В «Московском зоопарке» неожиданно запевшего попугая сняли на видео. Подписчики Telegram -канала «Друзья Московского зоопарка» сравнили пернатого артиста с певцом Витасом.

«Войдя в лирическое настроение после прослушивания песни, попугай решил исполнить ее сам», — написал администратор канала.

Пользователей увиденное впечатлило. Некоторые сравнили поющую птицу с известными артистами. «Какое чудесное выступление!», «Он Витаса или Йена Гиллана изображает?», «Судя по движениям головы, это начинающий рэпер», — написали юзеры.