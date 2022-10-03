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1 час назад

Поющего московского попугая сравнили с Витасом

Мослента

В «Московском зоопарке» неожиданно запевшего попугая сняли на видео. Подписчики Telegram-канала «Друзья Московского зоопарка» сравнили пернатого артиста с певцом Витасом.

Поющего московского попугая сравнили с Витасом
Фото: МослентаМослента

«Войдя в лирическое настроение после прослушивания песни, попугай решил исполнить ее сам», — написал администратор канала.

Пользователей увиденное впечатлило. Некоторые сравнили поющую птицу с известными артистами. «Какое чудесное выступление!», «Он Витаса или Йена Гиллана изображает?», «Судя по движениям головы, это начинающий рэпер», — написали юзеры.

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