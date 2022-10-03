Какое предсказание Распутина засекретили в СССР

В конце ХХ века в прессе появились сообщения о том, что так называемое завещание Григория Распутина, содержавшее множество пророчеств о будущем России и мира, найдено в архивах КГБ. Одиннадцатистраничный документ хранился там 80 лет, потому как советский режим не позволял публиковать подобную информацию.

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Завещание для царской семьи

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Как известно, «царев друг» Григорий Ефимович Распутин был убит группой заговорщиков в декабре 1916 года. До сих пор смерть Распутина и все, связанные с ней, события не дают покоя историкам. В частности это касается так называемого завещания «старца», о котором упоминал в своих мемуарах «Распутин и евреи» Арон Симанович. По словам секретаря Распутина, незадолго до гибели Григорий Ефимович велел вызвать адвоката Аронсона, с помощью которого и составил нечто вроде прощального письма. В письме содержались предсказания о будущем России. Уже находясь в эмиграции в Риге, в 1921 году Симанович опубликовал текст завещания Григория Распутина, которое он передал царице. А вот Николай II прочел его лишь после смерти «старца».

Если верить Вольдемару Балязину, автору издания «Тайны дома Романовых», в тексте завещания Распутин высказал предположение о том, что он умрет раньше января 1917 года. Причем смерть его будет носить насильственный характер. Григорий Ефимович предсказывал, что если его убьют дворяне, разразится война, «братья восстанут против братьев», а российское дворянство как таковое вообще исчезнет на четверть века. Распутин предостерегал императора: «...если убийство совершили родственники, то ни один из твоей семьи, то есть детей и родных, не проживет дольше двух лет». А ведь в ликвидации Распутина участвовал великий князь Дмитрий Павлович, кузен Николая II.

Полный текст Распутина

Однако это далеко не полный текст завещания Григория Распутина. По крайней мере, в 1990-х годах в западных СМИ появились сообщения о том, что историк Дэвид Норвалк обнаружил в чекистских архивах документ, состоявший из 11 страниц и составленный в 1916 году. Оказывается, «старец» не только предсказал революцию, но и падение советского строя. Василий Веденеев, автор книги «100 великих тайн России ХХ века», утверждает, что именно поэтому пророчества Распутина, нашедшие свое отражение в данном документе, тщательно скрывались в СССР. Этот факт, по словам Веденеева, признали в России. И действительно завещание «царева друга» не видело свет около 80 лет. Только благодаря Норвалку о нем стало известно общественности.

В завещании, которое чекисты отыскали среди личных бумаг Николая II, а затем спрятали в секретный архив, говорилось о возникновении «новой империи» (Советском Союзе) и последующем ее распаде вследствие межнациональной розни. Кроме того, Григорий Распутин поведал о войне с Германией и победе в ней России, а также о полетах в космос и высадке человека на Луне. Также Распутин рассказал об утечке опасного вируса, которая произойдет в XXI веке, и об экологических проблемах, ожидающих землян. Конец света же, по мнению «старца», должен был наступить 23 августа 2013 года. Именно в этот день, как писал Распутин, «огонь поглотит все живое на Земле, после чего все живое на планете умрет, и наступит могильная тишина».

Правда или миф?

Теперь уже ясно, что пророчества, приведенные в завещании Григория Распутина, которое якобы чудесным образом отыскал Дэвид Норвалк, не сбылись. Впрочем, многие считают, что это неудивительно. Дело в том, что статья о находке Норвалка была опубликована в издании Weekly World News, имевшего очень сомнительную репутацию. Таблоид славился своими выдуманными новостями. Например, самыми известными материалами Weekly World News были статьи о мальчике-летучей мыши, живом Элвисе Пресли и связи Хиллари Клинтон с инопланетянином. Олег Платонов в своей книге «Жизнь за царя. Григория Распутин и Августейшая Семья» упоминает о том, что подобными сенсациями не брезговала и отечественная пресса.