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2 часа назад

Что нельзя делать 3 октября

Мира Маркина

Православные 3 октября чтят память великомученика Евстафия Римского. В народе этот день называют днем Астафия Ветряка, так как обычно в это время дуют ветра. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 3 октября
Фото: pxhere.compxhere.com

Плохой приметой 3 октября считается стряхивать с мокрых после мытья рук воду на пол. Это может привести к несчастьям, как и плохие слова в адрес других людей: все сказанное вернется к человеку в двойном объеме.

Не стоит в день Астафия Ветряка дарить подарки. Добродушный жест может испортить отношения между людьми. Но запрет не распространяется на деньги, по поводу которых тоже есть приметы. Сегодня не стоит пересчитывать мелочь, иначе в вашем кошельке не заведутся крупные суммы. Также плохая идея - покупать себе вещи 3 октября, особенно постельное белье и одежду. Это привлечет в дом беду.

Как верили наши предки, нельзя в день Астафия Ветряка и признаваться в любви, делать своей возлюбленной предложение. Такой жест закончится разочарованием в партнере.

Есть еще несколько запретов на 3 октября. Приметы гласят, что, если вы одолжили у другого человека что-то из кухонных приспособлений, например, тарелку, чашку, кастрюлю, ни в коем случае нельзя возвращать их пустыми. Это может привести к голоду и бедности.

Истории,ПРЕДОК,
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