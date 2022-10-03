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1 час назад

Рецепт борща по рецепту принцессы Дианы появился в социальных сетях

Мария Кимакович

В социальных сетях появился рецепт борща, который готовили по оригинальному рецепту.

Названо любимое блюдо принцессы Дианы
Фото: legion-medialegion-media

Оказывается, первая супруга короля Карла III была в восторге от борща. Правда, готовили его не совсем обычно. Основными ингредиентами любимого блюда Дианы являются свекла, лук, бульон из курицы, йогурт, молоко, сметана, перец и соль.

Создан этот рецепт был после многочисленных дегустаций Дианой этого блюда у британских поваров.

Убедиться в подлинности рецепта могут все желающие: документ с печатью был опубликован в Сети. Теперь каждый может приготовить борщ по рецепту леди Ди.

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