Названо любимое блюдо принцессы Дианы

В социальных сетях появился рецепт борща, который готовили по оригинальному рецепту.

Фото: legion-media legion-media

Оказывается, первая супруга короля Карла III была в восторге от борща. Правда, готовили его не совсем обычно. Основными ингредиентами любимого блюда Дианы являются свекла, лук, бульон из курицы, йогурт, молоко, сметана, перец и соль.

Создан этот рецепт был после многочисленных дегустаций Дианой этого блюда у британских поваров.