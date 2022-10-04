Кондрат и Ипат: что нельзя делать 4 октября

4 октября в календаре народных праздников значится днем Кондрата и Ипата. Он назван в честь святого и мученика, чей день памяти почитают в православии в этот день. О том, что можно и что нельзя делать 4 октября — в материале "Рамблера".

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Так как праздник выпадал на самый разгар осени, в эту дату было принято совершать ритуалы для хорошего урожая и удачи на следующий год. Считалось, что тот, кто хорошо потрудится 4 октября, того будет ждать достаток.

Состоятельные люди и предприниматели должны в эту дату порадовать своих подчиненных. Считается, что так они смогут приумножить свое богатство. В древности за труд благодарили кашей и пирогами.

Не бойтесь в эту дату серьезно потратиться, стоит совершить крупные покупки, которые вы давно планировали. Если в этот день ваш кошелек опустеет, то скоро деньги вернутся.

Что нельзя делать 4 октября

4 октября категорически запрещено лениться. Считается, что тот, кто не будет работать в этот день, может потерять удачу и будет бедным весь следующий год.

Также не стоит встречать в конфликты. Если вас пытаются втянуть в ссору, лучше этого избежать. Иначе это может грозить неприятностями со здоровьем.

Начальству не стоит сегодня ругать своих подчиненных, иначе бизнес станет убыточным.

Народные приметы на 4 октября