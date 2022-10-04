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1 час назад

Кто придумал стучать по дереву, чтоб не сглазить

Мира Маркина

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал фразу: "Постучи по дереву, чтоб не сглазить". Более того, кто-то и сам руководствуется этой приметой. Но как она возникла, а затем осела в сознании людей? Разбирался "Рамблер".

Кто придумал стучать по дереву, чтоб не сглазить
Фото: unsplashunsplash

Существует несколько версий появления данной приметы. Кто-то убежден, что "стучать по дереву" впервые начали христиане еще тысячу лет назад. Они прикасались к деревянному крестику на шее каждый раз, когда зло могло смутить их.

Иные же уверены, что примета берет свое начало из индоевропейской или кельтской веры в то, что в деревьях живут добрые духи. Прикасаясь к стволам деревьев, люди считали, что таким образом они могут призвать духов на помощь.

При этом большинство сходится во мнении, что поверье пришло к нам из Англии. В XIX веке среди детей была популярна игра "Тигги Тачвуд" – аналог салок. "Осаленный" бегал за другими ребятами в попытках поймать одного из них, если это происходило, пойманный мог коснуться дерева или изделия из данного материала и заявить, что получил иммунитет.

С течением лет правила этой игры и поспособствовали становлению суеверия: чтобы не накликать на себя беду, нужно дотронуться до чего-то деревянного. Поначалу ритуал переняли взрослые британцы, но вскоре он распространился по всей Европе и дошел до России.

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