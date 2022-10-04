Как США едва не начали войну с СССР в 1961 году

Очень долго не прекращаются споры о целесообразности существования Берлинской стены несколько десятилетий разделявшей территорию ФРГ и ГДР. Тем не менее, если изучить архивные данные тех лет, то окажется, что данное фортификационное сооружение было, действительно, жизненно необходимо. Лишним тому подтверждением является танковый конфликт у пропускного пункта «Чарли», произошедший в самый разгар Берлинского кризиса 1958-1962 годов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

На грани мира и войны

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Согласно официальной историографии 27 октября 1961 года, выдвинувшись со стороны американского сектора Западного Берлина в районе КПП «Чарли» американские военные совершили попытку силой уничтожить часть фортификационных сооружений разделявших Берлин на две части. В сторону КПП с недвусмысленными намерениями выехало три джипа, за которыми следовали бульдозеры и десять танков приведенных в полную боевую готовность.

Однако едва американская техника миновала пропускной пункт «Чарли» и оказалась на территории советского сектора Берлина, как из соседних улиц показались советские танки. Остановившись друг против друга, на протяжении остатка дня и всю ночь танкисты СССР и США простояли в ожидании приказа открыть огонь. В любую минуту могли начаться боевые действия, с непредсказуемым исходом вплоть до начала Третьей мировой войны.

Все это время руководство двух стран вело напряженные переговоры в закрытом режиме. Утром, американская техника развернулась и без единого выстрела покинула советский сектор Берлина.

При этом историки по обе стороны океана уверены, что в ту роковую ночь мир на планете держался исключительно на нервах командиров танковых экипажей с обеих сторон. Среди советских военных чаще всего выделяют командира третьего танкового батальона 68-го гвардейского танкового полка майора В.Я. Мика, под чьим командованием советские танки преградили путь американской военной технике.

Взгляд советского танкиста

В то же время, несмотря на наличие большого количества исторических материалов посвященных данному инциденту, наибольший интерес вызывает описание танкового конфликта советскими танкистами, непосредственными участниками описываемых событий.

По их воспоминаниям в 16 часов 27 октября 1961 года 68-й гвардейский танковый полк был поднят по тревоге и к 22 часам выдвинулся к границе. В частности третий танковый батальон занял позицию среди руин Драматического театра Берлина, откуда впоследствии выехал навстречу американской военной технике, оказавшейся в советском секторе Берлина.

В то же время если официальная историография утверждает, что как только американцы пересекли КПП, то тут же были остановлены советскими танкистами и в таком положении провели ночь, то согласно воспоминаниям наших военнослужащих, все было не совсем так.

В тот момент, когда советские танкисты показались у КПП «Чарли», американские бульдозеры уже приступили к уничтожению фортификационных заграждений. Увидев советских солдат, они в панике бросили технику и на джипах скрылись в американском секторе. Вскоре они вернулись, но уже под прикрытием танков М-48, которые и простояли «дуло в дуло» напротив советских танков на Фридрихштрассе у КПП «Чарли» до утра следующего дня.

Танкисты обеих сторон ждали приказа открыть огонь, но он, к счастью, так и не поступил. Причем из рассекреченных документов США хорошо известно, что у американцев был составлен подробный план боевых действий против русских в Германии, включая удары по ГДР ядерным оружием.

Однако события 27 октября 1961 года у КПП «Чарли» ясно показали американцам, что СССР готов к любому развитию ситуации, и в случае применения против своих военнослужащих силы, мгновенно ответит тем же. Мало того, после провокации 1961 года, американские солдаты в Западном Берлине были отрезаны от какой-либо помощи извне, так как советская авиация блокировала аэродром «Темпельхоф».