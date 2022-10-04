Кот вернулся к хозяину вскоре после своих похорон

Владелец паба, похоронивший своего кота, был ошеломлен, когда питомец вернулся обратно.
Так, 29 сентября мужчина похоронил своего кота по имени Бифф. Тело питомца принес прохожий, знавший, что такой кот принадлежал мужчине, и сообщил, что Бифф был сбит машиной. Кота похоронили у реки с "величайшей любовью". В соцсетях паба сообщили о кончине любимого всеми кота, но позже выяснилось, что произошла ошибка.
На самом деле, машина сбила кота, очень похожего на Биффа. А сам Бифф позже вернулся в паб к хозяину.
«Если кто-нибудь знает кого-нибудь в деревне, у которого пропал черно-белый кот (идентичный Биффу), пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее. Приносим извинения за причиненные страдания...», — написали в соцсетях паба.
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