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1 час назад

Кот вернулся к хозяину вскоре после своих похорон

Диана Товсепова

Владелец паба, похоронивший своего кота, был ошеломлен, когда питомец вернулся обратно.

Кот вернулся к хозяину вскоре после своих похорон
Фото: PxherePxhere

Так, 29 сентября мужчина похоронил своего кота по имени Бифф. Тело питомца принес прохожий, знавший, что такой кот принадлежал мужчине, и сообщил, что Бифф был сбит машиной. Кота похоронили у реки с "величайшей любовью". В соцсетях паба сообщили о кончине любимого всеми кота, но позже выяснилось, что произошла ошибка.

На самом деле, машина сбила кота, очень похожего на Биффа. А сам Бифф позже вернулся в паб к хозяину.

«Если кто-нибудь знает кого-нибудь в деревне, у которого пропал черно-белый кот (идентичный Биффу), пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее. Приносим извинения за причиненные страдания...», — написали в соцсетях паба.

Ранее мы писали о том, кто придумал стучать по дереву, чтобы не сглазить.

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