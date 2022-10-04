Кот вернулся к хозяину вскоре после своих похорон

Владелец паба, похоронивший своего кота, был ошеломлен, когда питомец вернулся обратно.

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Так, 29 сентября мужчина похоронил своего кота по имени Бифф. Тело питомца принес прохожий, знавший, что такой кот принадлежал мужчине, и сообщил, что Бифф был сбит машиной. Кота похоронили у реки с "величайшей любовью". В соцсетях паба сообщили о кончине любимого всеми кота, но позже выяснилось, что произошла ошибка.

На самом деле, машина сбила кота, очень похожего на Биффа. А сам Бифф позже вернулся в паб к хозяину.

«Если кто-нибудь знает кого-нибудь в деревне, у которого пропал черно-белый кот (идентичный Биффу), пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее. Приносим извинения за причиненные страдания...», — написали в соцсетях паба.