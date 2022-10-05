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25 минут назад

Обнаружен крупный православный некрополь XVII—XVIII века

Lenta.ru

Археологи из Томского государственного университета обнаружили крупный православный некрополь XVII—XVIII века, в котором находилась одна необычная могила. Об этом сообщает издание N+1 со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России.

Обнаружен крупный православный некрополь XVII—XVIII века
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Раскопки проходили в Омской области на левом берегу реки Иртыш, недалеко от города Тара. Этот город является старейшим русским поселением в регионе, но из-за отсутствия крупных подземных коммуникаций масштабные археологические исследования там никогда не проводились.

Всего было найдено 90 захоронений в деревянных гробах, сделанных из стволов деревьев. Обычно людей в те времена хоронили с нательными крестами, которые клали на грудь умерших. Однако одна могила выделялась — ученые нашли погребенную женщину, которая держала крест в руке. Кроме того, под ее черепом находилась золотая серьга в виде змеи, кусающей себя за хвост. Также в некрополе обнаружили подковы, железные ножи, игральный кубик и монеты.

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