Что сообщили бы людям, если бы Гагарин погиб в космосе

Как известно, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые побывал на орбите. Однако накануне старта никто не знал о том, чем может закончиться полет космонавта No 1. Не исключалась и гибель Гагарина. Поэтому на случай трагедии заранее был заготовлен специальный сценарий.

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Трудности первого полета Авторы сборника «Юрий Гагарин. Народный герой» считают, что современные специалисты не решились бы отправить в космос аппарат, находящийся в той же степени готовности, в которой находился легендарный «Восток». Для отработки систем в 1960 году были запущены 5 кораблей-спутников, из которых обратно на Землю вернулись только 2, а удачную посадку совершил лишь один. «Восток» же с Юрием Гагариным на борту взлетел выше на несколько десятков километров, чем было запланировано. В высшей точке полета корабль достиг 327 километров вместо положенных 230. С такой высоты Гагарин спустился бы только через 15-20 дней. Не сработай система торможения – космонавт не вернулся бы домой живым.

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Не хватало в то время и научных знаний. Так, если верить Вячеславу Климентову, автору книги «Гагарин. Удивительная история первого полета», ученые тогда практически ничего не знали о невесомости. Все беспокоились о том, как Гагарин ее перенесет, не потеряет ли рассудок? Именно в связи с этим переключение на ручное управление было закодировано. Код, запечатанный в конверт, передали космонавту уже перед стартом. Предполагалось, что лишившийся разума покоритель космоса не сможет вскрыть конверт, прочесть код, набрать его и разблокировать систему. Возникли трудности и при посадке Гагарина. Например, после катапультирования не сразу открылся клапан для подачи воздуха в скафандре, поэтому Юрий Алексеевич имел все шансы задохнуться.

Первое сообщение ТАСС В общем, Юрия Гагарина во время полета поджидало множество опасностей. Недаром заместитель руководителя Роскосмоса Анатолий Давыдов уверенно заявил, что успешный полет Гагарина являлся во многом результатом необыкновенного везения. С первым космонавтом могло случиться все, что угодно. «Но не случилось» — добавил Давыдов. И действительно, Юрий Алексеевич вернулся на Землю невредимым. Первое сообщение ТАСС о полете было передано еще до приземления Гагарина 12 апреля 1961 года в 10 часов 02 минуты. По крайней мере, так утверждает автор издания «Аудиокультура ХХ века» Александр Шерель.

Существует легенда, согласно которой сообщение о полете Юрия Гагарина было передано с опозданием, так как не могли найти министра обороны СССР для того, чтобы тот подписал приказ о присвоении космонавту майорского звания. Однако на самом деле сенсационная новость, по словам Валерия Куприянова, автора издания «Космическая одиссея Юрия Гагарина», была передана с максимально возможной быстротой. Да и текст сообщения был подготовлен заранее. Еще рано утром сотрудники НИИ-4 МО СССР получили запечатанные конверты с сообщениями: Н.Г. Фадеев отправился в ТАСС, а П.В. Лыженков – на радио. По звонку из Центра они распечатали конверты.

Еще два конверта

Примечательно, что Фадеев и Лыженков перед тем, как передать тексты для объявления, должны были вписать в документы фамилию космонавта. Разумеется, было известно, что на «Востоке» находится Юрий Гагарин, но не исключалось, что во время старта что-то пойдет не так, и его заменит дублер — Герман Титов. Мало того, как пишет Софья Бенуа в своей книге «Достижения в СССР», слова которой подтверждает и Анатолий Давыдов, был подготовлен не один, а 3 конверта с текстами сообщений. По сигналу из Центра был зачитан первый, наиболее благоприятный, вариант новости. Второй вариант предполагал обращение к иностранным государствам, которые должны были помочь советскому космонавту, терпящему бедствие.