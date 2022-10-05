Фокин день: что нельзя делать 5 октября

5 октября православные верующие молятся за ветхозаветного пророка Иону и за двух святых – Фоку Синопского и Фоку Вертоградаря. В народе этот день именуют Фокиным днем. Подробнее о том, что нельзя делать 5 октября и на какие приметы стоит обратить внимание – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать

В день Ионы запрещено сжигать веники, которыми долгое время мели в доме. Принято считать, что пепел сожженного старого веника может разогнать семейное счастье, и вернуть его будет невозможно.

5 октября нельзя спать до обеда. В противном случае святой может наказать лежебоку бессонницей и проблемами с финансами.

Кроме того, 5 октября нельзя спать в чужой постели. Таким образом можно притянуть к себе болезни человека, который ранее спал на ней.

Если вы отправляетесь на отдых или в командировку, рекомендуется взять с собой постельное белье. Если же такой возможности нет, перед сном следует прочитать "Отче наш" и трижды перекрестить постель. В этом случае плохая примета не сработает.

Приметы

5 октября с березы еще не опали листья – зима наступит поздно.

Мало шишек на соснах – зима будет мягкой и снежной.

Если в Фокин день летает много паутины, значит, еще несколько дней будет стоять теплая погода.