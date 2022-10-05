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6 минут назад

Народные приметы на 6 октября 2022 года: что нельзя делать в день зачатия Иоанна Предтечи

СОВА

Православные отмечают в этот день большой праздник: зачатие Иоанна Предтечи - того, кто крестил Иисуса в реке Иордан. Иоанн Креститель считается у христиан самым почитаемым святым после Богородицы. Поэтому запреты этого дня наши предки старались соблюдать неукоснительно. Вот самые строгие из них.

Что нельзя делать в день зачатия Иоанна Предтечи — 6 октября
Фото: СОВАСОВА

Как и в любой другой церковный праздник, в этот день не следует устраивать бурное веселье, распивать спиртные напитки, сквернословить и чревоугодничать. Также запрещен любой труд, кроме обязательного (вроде мытья посуды). Все это считается большим грехом.

Нельзя в этот день и жаловаться на судьбу. Тот, кто 6 октября будет "пересчитывать" свои проблемы, лишь удвоит их. В этом были уверены прапрапрадеды.

Они же не советовали женщинам 6 октября попусту "пилить" своих избранников. Если ослушаться этого запрета, вскоре можно потерять спутника навсегда, предупреждали в народе.

Не рекомендуется 6 октября сильно тратиться, а также перебирать и прятать деньги. По поверьям, все эти манипуляции могут привести к неожиданным финансовым трудностям.

Истории,ПРЕДОК,Иисус Христос,
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