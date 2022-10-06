«Вижу очередной букет размером с ведро и мне хочется плакать»

Не всегда подарки, даже выбранные с любовью, вызывают у учителей радость. Приводим несколько честных мнений. Семь педагогов рассказали «Газете.Ru», без каких подарков бы точно обошлись.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Владимир Алексеевич, учитель труда – про коньяк

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Почему-то многие считают, что универсальный презент для мужчины – алкоголь покрепче. Не знаю, как это работает с другими профессиями, но для педагогов – точно не вариант.Ну вот вручают тебе дети пакет с коньяком, ребята уже взрослые, переглядываются, хихикают. А потом еще и рождаются мифы, что все «трудовики» и «физруки» любят выпивать. Кому это надо?

Ольга Игоревна, учитель русского языка и литературы – про цветы

Я считаю, что дареному коню в зубы не смотрят и не делю подарки на «хорошие» и «плохие». Но мне всегда очень жаль деньги родителей, потраченные на букеты.

На Первое сентября или День учителя педагог получает эти огромные букеты, каждый явно по несколько тысяч рублей, а с ними получает и проблемы – как довезти до дома эту роскошь, куда поставить.

У меня, например, две любопытные кошки, еще у одной коллеги – маленький внук живет вместе с ними. Часто мы даже не забираем цветы домой. Когда я вижу очередной букет размером с ведро, мне хочется плакать – какая-то семья потратила свои кровные пять тысяч на цветы, которые завянут на выходных в учительской.

Елена Сергеевна, учитель биологии – про продуктовые букеты

Самые бесполезные подарки, которые я получала – букеты из фруктов и ягод. В каких условиях, кто и как нанизывал эти виноградины и клубнички на шпажки, я не знаю, помыть дольки нарезанных фруктов – невозможно. В итоге, признаюсь, такие букеты просто выкидываю.

С букетами из сладостей проще, но жаль деньги родителей: по сути, это те же конфеты из магазина, но в три раза дороже, и кило оберточного материала.

Александр Леонидович, учитель ОБЖ – про сертификаты

Несколько лет подряд родители всем педагогам дарили карточки в популярный магазин косметики. Совершенно бесполезная для меня вещь: я даже туалетной водой не пользуюсь, покупаю шампунь да гель для душа.

Жены нет, так что отдаю карточки сестре – она выбирает себе косметику и все время ждет, когда в школе очередной праздник. Знает, что ей непременно что-то перепадет.

Наталья Георгиевна, учитель начальных классов – про товары по акции

Я живу в небольшом городке, ассортимент магазинов здесь невелик: «Магниты» да «Пятерочки». Ходят в них все, и товары со скидками у кассы видят тоже все. Вроде бы мелочь, но почему-то немного обидно получать наборы конфет или чаев «по выгодным ценам», такое ощущение, что человек просто взял первую попавшуюся вещь, да еще и сэкономил. Лучше искренние поздравление на словах, чем мятая коробка зефира в шоколаде.

Валерия Львовна, учитель ИЗО – про украшения

Я часто слышу от родителей учеников, у которых я классный руководитель, «вы творческий человек, поэтому мы приготовили вам необычный подарок». В свое время я получала какие-то невообразимые вазы, книги по искусству (часто довольно неудачные), странные статуэтки.

Хуже всего было, когда мама одной из девочек подарила мне украшения – какой-то браслет ручной работы с цветами и ягодами, серьги и кулон. Не знаю, сама она его сделала или купила. Шестиклассница, мама которой передала подарок, несколько раз спрашивала, понравился ли он мне. Чтобы не расстраивать ученицу, повесила на какой-то праздник на себя все эти ужасные украшения: точь-в-точь новогодняя елка.

Виктория Валерьевна, учитель физики – про куклу

Я с детства не люблю и побаиваюсь кукол, причем любых. Даже девочкой предпочитала медведей и зайчиков. И вот однажды от учеников получила так называемую портретную куклу, одетую как я. Как же это было жутко! Я натянуто улыбалась, а куклу отвезла маме и попросила при мне не доставать.