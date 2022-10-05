Веселящий газ поможет найти инопланетную жизнь

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде предложили детектировать оксид азота (I), также называемый веселящим газом, в атмосферах экзопланет. Бактерии способны его выделять, поэтому может считаться признаком жизни на планетах. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Фото: InScience InScience

Химические соединения, которые содержатся в атмосфере планеты и могут считаться признаком существования жизни на ней, называются биосигнатурами. По большей части биосигнатурами считаются газы, которые преобладают в атмосфере современной Земли. К их числу, к примеру, относятся метан и углекислый газ.

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Американские ученые предложили отнести к числу биосигнатур оксид азота (I), или веселящий газ. На Земле он выделяется бактериями, которые потребляют нитраты, вырабатываемые другими организмами в ходе жизнедеятельности. Ученые разработали модель, которая показала, сколько оксида азота (I) может выделяться живыми организмами на планете вроде Земли. Затем они представили, сколько веселящего газа может образовываться на экзопланетах возле разных звезд, и определили, могут ли эти количества быть зафиксированы современными обсерваториями или нет. Например, в звездной системе TRAPPIST-1, которая находится ближе всего к нам и идеально подходит для исследования планет земной группы, можно зафиксировать столько же оксида азота, сколько и углекислого газа и метана.

При этом в своей модели ученые учли и тот факт, что оксид азота (I) может образовываться абиотическим путем: например, во время разрядов молний. Однако помимо него также образуется оксид азота (IV). Его присутствие или отсутствие может помочь исследователям заключить, был ли веселящий газ образован в ходе биологических, погодных или геологических процессов.