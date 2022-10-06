Рыбаки поймали в сети рвоту кашалота на 36 млн рублей

В Индии, в штате Тамилнад два рыбака во время выхода в море обнаружили в своих сетях ценную амбру. Соответствующую новость опубликовало издание Ap 7 Am.
Сгусток рвоты кашалота весом около 39 килограммов эксперты оценили в 50 миллионов рупий, что в переводе на рубли составляет 36,4 миллиона.
Рыбаки передали дорогую находку властям, поскольку продажа амбры в Индии и ее использование в целях наживы запрещены на законодательном уровне.
Напомним, что рвота кашалота широко применяется в парфюмерии и отличается высокой стоимостью.
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