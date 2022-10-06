Как викинги делали бисер из древнеримского стекла

Ученые из Орхусского университета выяснили, каким образом викинги перерабатывали древнеримские мозаики в бусины. Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

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Стекло стало дефицитным товаром в период раннего средневековья, и тогда мозаики в заброшенных римских и византийских постройках стали грабить ради цветных стеклянных кубиков, называемых тессерами. Оттуда они попадали на север, где их продавали датчанам.

Ученые проанализировали стекло с помощью электронного микрозонда, а также выяснили изотопный состав некоторых образцов. Они подтвердили, что скандинавы использовали римское и позднеантичное стекло, включая египетское.

Белые бусины были получены путем переплавки стекла с сусальным золотом при низкой температуре. При этом образовывались пузырьки, которые и сделали бусины белыми и непрозрачными. Голубое полупрозрачное стекло получали, добавляя соединения свинца и кальция.

Разнообразие цветов свидетельствует о том, что в стекло добавляли красители, включая черный, красный, зеленый и желтый.