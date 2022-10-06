Ираида Спорная: что нельзя делать 6 октября

6 октября в народном календаре отмечается праздник Ираида Спорная. Он назван в честь христианской мученицы из Александрии, чью память чтут в этот день. Также в православии отмечается зачатие Иоанна Предтечи. В народе считали, что с Ираиды Спорной начинается настоящая осень. Об этой и других приметах на день — в материале "Рамблера".

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Из названия праздника можно понять, что в этот день люди рискуют оказаться в ситуациях, где им нужно будет принять сложное решение.

На будущее в эту дату гадали люди, которые испытывают финансовые проблемы. Для того, чтобы понять, каким будет их положение на протяжении следующего года, нужно взять два кувшина и пойти в то место, где происходит слияние двух рек. Из каждой нужно набрать воду, принести домой и поставить. Если вода быстрее испарится из того кувшина, где вода была из более полноводной реки, то проблемы с деньгами закончатся.

Если вы используете в хозяйстве веник, то 6 октября его нужно сменить. Иначе, согласно приметам, из дома будет выметено все благополучие.

Что нельзя делать 6 октября

В эту дату не стоит жаловаться другим людям на неудачи и плохое самочувствие. Считается, что если вы расскажете кому-то о своих проблемах, то сделаете только хуже.

В день Ираиды Спорной нельзя строить планы. Если вы начнете думать о будущем, то все хорошее не сбудется, а вам придется столкнуться с серьезными проблемами для разрешения ситуации.

В эту дату старайтесь следить за своими финансами и не тратьте деньги на бездумные покупки. Приобретайте только то, что давно планировали. Сиюминутные удовольствия не принесут вам счастья. Также не стоит брать и давать в долг, иначе можете попрощаться с финансовым благополучием.

Народные приметы на 6 октября