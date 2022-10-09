Что такое электрическое чутье и кому оно присуще

Многие насекомые, рыбы и млекопитающие обладают чувствами, которые не присущи человеку. Так, к примеру, электрические угри, сомы, акулы и скаты способны чувствовать электрические поля благодаря специальному органу – ампулам Лоренции. Подробнее об этой особенности подводных существ – в материале "Рамблера".

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Тела живых существ создают электрические импульсы, и обладатели ампул Лоренции способны улавливать их в воде. Таким образом им удается находить добычу. Более того, благодаря данной функции акулы способны атаковать жертву, даже не видя ее.

Однако электрическое чутье присуще не только рыбам. Оно также характерно для гвианских дельфинов, которые ищут пищу, улавливая токи, исходящие от рыбы. Электрическое чутье может быть полезно как для охоты, так и для навигации в океане.

Что любопытно, дельфины используют не ампулы Лоренции, а волосяные фолликулы. Они сохранились у млекопитающих еще с тех пор, когда дельфины были волосатыми, жили на суше и назывались пакицетами.

В числе тех, кто обладает электрическим чутьем, также пауки. Из-за того, что они живут не в воде, им приходится создавать проводники для тока. Некоторые пауки покрывают свою паутину электростатическим составом, что позволяет им по изменениям напряжения искать муху, угодившую в сети.