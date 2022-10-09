Топ-5 современных русских романов, получивших литературную премию

9 октября 1991 года в России учреждена премия "Русский букер" — литературная награда за лучший роман на русском языке, опубликованный за год. "Рамблер" расскажет о самых популярных отечественных романов, отмеченных премией.

Фото: Pxhere Pxhere

Премия была учреждена британской торговой компанией Booker plc по инициативе Британского совета в России. Проект задумывался по аналогии с учрежденной в 1969 году британской Букеровской премией для Великобритании, стран Содружества и Ирландии.

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Условия конкурса и состав жюри определял Букеровский комитет, состоящий из российских писателей, деятелей культуры, представителей литературной общественности. Расскажем о самых впечатляющих романов – лауреатов «Русского Букера».

"Казус Кукоцкого" Улицкая Л.

Кадр из сериала "Казус Кукоцкого"

Герой романа — гениальный российский медик, потомственный врач-гинеколог. Действие происходит в тяжелые для науки времена, сороковые-шестидесятые годы. Профессор ратовал за разрешение абортов и работал вопреки начавшейся кампании против генетики. Во всем этом разворачивалась и его семейная драма.

Критики писали, что произведение стало одним из немногих российских романов, заслуживших «действительно широкое читательское признание, несмотря на отсутствие детективного или авантюрного сюжета»В 2005 году по книге был снят сериал "Казус Кукоцкого"

"Цветочный крест" Колядина Е.

Издательство АСТ

Роман Елены Колядиной в 2011 году вызвал шумные обсуждения в литературной среде. Кто-тот называл его "богохульством", а другие считали "настоящей высокой литературой". Однако, равнодушных читателей не было. В основу романа лег исторический факт - сожжение "за ведьмовство" молодой женщины в Тотьме в 1672 году.

Остальные детали сюжета являются вымыслом автора, закрученным вокруг ярких персонажей романа.

"Крепость" Алешковский П.

Издательство АСТ

Роман стал не только лауреатом премии "Русский букер", но и финалистом национальной литературной премии «Большая книга» (2016).

Сюжет разворачивается вокруг археолога Ивана Мальцова, честном профессионале своего дела, ведущем раскопки в старинном русском городке Деревске. При этом он пишет книгу о Руси как части монгольской империи. Поглощенный идеей археолог хочет исследовать древнюю крепость и внести свой вклад в науку, но сталкивается с чиновниками, мечтающими заработать на исторической находке.

"Белое на черном" Гальего Р.Д.

Внук генерального секретаря Коммунистической партии народов Испании Рубен Давид Гонсалес Гальего прожил в советской России и стал русским писателем. Причем большая часть этой жизни прошла в интернатах для детей-инвалидов. Автор написал автобиографический роман в рассказах «Белое на черном», который стал сенсацией уже в журнальной публикации, а позже удостоившийся премии "Русский букер".

"Матисс" Иличевский А.

Издательство АСТ