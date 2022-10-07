Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Пара хотела поделиться выигрышем с родными, но они отказались из-за ссоры

Мария Каткова

Выигрыш в лотерею спровоцировал серьезную ссору в семье, несмотря на то, что деньги планировалось разделить. Об этом рассказала пользовательница Reddit.

Пара передумала делиться деньгами и столкнулась с ненавистью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Девушка поделилась своей историей. Она рассказала, что вместе с бойфрендом выиграла крупную сумму в лотерею и планировала разделить между всеми членами семьи: ее родителями, его родителями, а также между братьями и сестрами. У возлюбленного девушки пятеро братьев и сестер, но с двумя из них он не поддерживает отношения.

В честь выигрыша и объявления о разделе денег пара устроила вечеринку. Однако брат и сестра, с которыми отношения были не очень, отказались прийти, но не знали, что с ними планируют поделиться выигрышем.

Мужчина выиграл 9 миллионов рублей благодаря ошибке

Однако под конец мероприятия родители ее возлюбленного спросили, получат ли брат с сестрой свою часть выигрыша. На что мужчина ответил, что не собирается с ними делиться. Это спровоцировало серьезную ссору в семье. Родители мужчины подумали, что все это задумала его возлюбленная и заявили, что им, в таком случае, тоже не нужны деньги. Тогда родителей попросили уйти, чтобы не провоцировать ссору.

Теперь, как говорит девушка, ей сыпятся угрозы со стороны семьи ее бойфренда. Они заявляют, что она "отобрала у них будущее", так как не поделилась выигрышем.

Ранее сообщалось, что женщина забыла о лотерейном билете и чуть не упустила миллионы.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители