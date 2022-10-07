Пара передумала делиться деньгами и столкнулась с ненавистью

Выигрыш в лотерею спровоцировал серьезную ссору в семье, несмотря на то, что деньги планировалось разделить. Об этом рассказала пользовательница Reddit.

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Девушка поделилась своей историей. Она рассказала, что вместе с бойфрендом выиграла крупную сумму в лотерею и планировала разделить между всеми членами семьи: ее родителями, его родителями, а также между братьями и сестрами. У возлюбленного девушки пятеро братьев и сестер, но с двумя из них он не поддерживает отношения.

В честь выигрыша и объявления о разделе денег пара устроила вечеринку. Однако брат и сестра, с которыми отношения были не очень, отказались прийти, но не знали, что с ними планируют поделиться выигрышем.

Однако под конец мероприятия родители ее возлюбленного спросили, получат ли брат с сестрой свою часть выигрыша. На что мужчина ответил, что не собирается с ними делиться. Это спровоцировало серьезную ссору в семье. Родители мужчины подумали, что все это задумала его возлюбленная и заявили, что им, в таком случае, тоже не нужны деньги. Тогда родителей попросили уйти, чтобы не провоцировать ссору.

Теперь, как говорит девушка, ей сыпятся угрозы со стороны семьи ее бойфренда. Они заявляют, что она "отобрала у них будущее", так как не поделилась выигрышем.