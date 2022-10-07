Специалист назвал самые популярные сегодня породы собак и кошек

Популярность на разные породы собак и кошек меняется из года в год. Тренды задают медийные персоны, фильмы и даже мультики. Ветеринар Александр Ушачев в интервью деловому еженедельнику «Конкурент» рассказал, какие породы кошек и собак находятся сейчас на пике популярности, сообщает PRIMPRESS.
По словам специалиста, мода на разные породы проходит и меняется. Если после выхода фильма «Электроник» все поголовно мечтали иметь собаку породы эрдельтерьер, то сейчас они никому не нужны. Бывает, что идейные хозяева по нескольку лет стоят в очереди за отборным щенком, а мода на него уже проходит.
На сегодняшний день доги, доберманы и борзые не входят в топ популярных пород среди заводчиков. В фавориты вышли лабрадоры, йорки и пудели, которые стоят сумасшедших денег на рынке разведения собак.
На выставках кошек вместо персов и экзотов блистают британцы и мейн-куны.
Однако эксперт уточняет, что ориентироваться на популярность породы не стоит. Слишком распространенная порода может быть уже достаточно сильно изношена генетически, что приводит к различным заболеваниям у ее представителей. Лучше ориентироваться на породы с хорошей, крепкой историей, такие питомцы доставят меньше хлопот своему хозяину, чем современные выведенные породы.