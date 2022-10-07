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4 часа назад

Шелк шелкопряда сделали крепче одного из самых прочных материалов

Паучий шелк – один из самых прочных материалов, известных науке. Ученые разработали новый метод обработки шелка тутового шелкопряда, который изменяет его состав и повышает его характеристики, причем готовый продукт обладает на 70% большей прочностью, чем вышеупомянутый паучий шелк.

Шелк шелкопряда сделали крепче одного из самых прочных материалов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Шелк, который производят шелкопряды для создания своих коконов, является еще одним предметом интереса в этих исследовательских кругах. При разведении шелкопрядов производится почти весь коммерчески используемый шелк во всем мире, но его прочность ниже, чем у паучьего шелка, поэтому его использование в основном ограничено модой и текстилем. Команда из китайского университета Тяньцзинь предложила многообещающий рецепт улучшения качеств шелка шелкопряда.

Процесс включает в себя кипячение шелка в ванне с химикатами, которые растворяют клеевой слой, покрывающий основные волокна шелка, но минимизируют повреждение белков шелка. Затем шелк затвердел в ванне с металлами и сахарами, которые еще больше усилили его.

Затем материал, полученный командой, был подвергнут ручному прядению и вытягиванию, в результате чего образовались тонкие шелка, похожие на паучьи, но "значительно более жесткие", чем все известные натуральные шелка. Команда обнаружила, что его прочность на разрыв значительно выше, чем у натурального паучьего шелка, и составляет 2 гигапаскаля. По этому показателю он значительно опережает перспективный синтетический шелк с прочностью 1 ГПа, который представили в прошлом году.

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