Шелк шелкопряда сделали крепче одного из самых прочных материалов

Паучий шелк – один из самых прочных материалов, известных науке. Ученые разработали новый метод обработки шелка тутового шелкопряда, который изменяет его состав и повышает его характеристики, причем готовый продукт обладает на 70% большей прочностью, чем вышеупомянутый паучий шелк.
Шелк, который производят шелкопряды для создания своих коконов, является еще одним предметом интереса в этих исследовательских кругах. При разведении шелкопрядов производится почти весь коммерчески используемый шелк во всем мире, но его прочность ниже, чем у паучьего шелка, поэтому его использование в основном ограничено модой и текстилем. Команда из китайского университета Тяньцзинь предложила многообещающий рецепт улучшения качеств шелка шелкопряда.
Процесс включает в себя кипячение шелка в ванне с химикатами, которые растворяют клеевой слой, покрывающий основные волокна шелка, но минимизируют повреждение белков шелка. Затем шелк затвердел в ванне с металлами и сахарами, которые еще больше усилили его.
Затем материал, полученный командой, был подвергнут ручному прядению и вытягиванию, в результате чего образовались тонкие шелка, похожие на паучьи, но "значительно более жесткие", чем все известные натуральные шелка. Команда обнаружила, что его прочность на разрыв значительно выше, чем у натурального паучьего шелка, и составляет 2 гигапаскаля. По этому показателю он значительно опережает перспективный синтетический шелк с прочностью 1 ГПа, который представили в прошлом году.