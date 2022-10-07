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1 час назад

День Феклы: что нельзя делать 7 октября

Мира Маркина

7 октября православные верующие отмечают день Феклы. В народе этот день также именуют днем Феклы-Заревницы. Подробнее о том, что нельзя делать 7 октября и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

День Феклы: что нельзя делать 7 октября
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать

В день Феклы не рекомендуется приглашать в гости родственников и близких друзей. В противном случае велика вероятность поссориться с родными, после чего восстановить отношения будет крайне трудно.

Кроме того, 7 октября не стоит употреблять спиртное – это приведет к проблемам со здоровьем. Не берите в долг и не давайте взаймы, иначе вам грозят денежные трудности.

Отложите все важные дела и судьбоносные сделки, в день Феклы вы не получите от них ожидаемого результата. Вместо этого лучше наведите порядок в доме – если в жилище не убрано, может прийти беда.

Приметы

Если к 7 октября на дубах осталось много желудей, это сулит теплую зиму и богатое на урожай следующее лето. Если на ветвях много рябины, напротив – ждите суровых морозов.

Яркое солнце на день Феклы предвещает скорую перемену погоды, а гром теплую зиму, которая закончится раньше положенного.

Если на подоконник прилетел голубь, это к успехам в делах и прибыли.

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