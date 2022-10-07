Схватка косаток и горбатых китов попала на видео

Участники Тихоокеанской Ассоциации по наблюдению за китами (PWWA) в проливе Хуан-де-Фука между канадским островом Ванкувер и американским штатом Вашингтон увидели редкое зрелище: агрессивную схватку между косатками и горбатыми китами. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание The Weather Network.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Капитан Джо Зельвьетро заметил группу из 15 косаток, которых также называют китами-убийцами. Морские животные вели себя необычайно активно. Спустя несколько минут капитан Джимми Закрески увидел двух горбатых китов, которых окружили косатки.

Видео дня

«Мы часто наблюдаем косаток и часто наблюдаем горбатых китов. Но редко можно увидеть, как эти два вида дерутся друг с другом», — призналась исполнительный директор Ассоциации Эрин Глесс.

В течение трех или четырех часов, пока специалисты наблюдали за морскими животными, участники драки выпрыгивали из воды, били хвостом по поверхности океана и издавали громкие звуки. Было видно, как косатки кружатся вокруг двух китов и иногда щипают их плавники и хвосты. В конце концов косатки и горбатые киты скрылись в тумане.

«Я до сих пор пытаюсь осознать увиденное, потому что это совершенно невероятно. Сначала казалось, что косатки гонятся за китами, но когда разрыв между ними увеличился, киты вернулись к косаткам», — поделилась впечатлениями натуралист Молли Наккарато.

Обитающий в проливе Хуан-де-Фука вид косаток питается морскими млекопитающими, такими как морские котики, морские львы и морские свиньи. Иногда они охотятся и на более крупную добычу, в отличие от северных и южных косаток, которые в основном питаются рыбой.

Косатки — единственный естественный враг горбатых китов в этом регионе.

«Даже несмотря на то что размер кита может превышать размер школьного автобуса, группа опытных охотниц может напасть на него», — отметила Глесс.