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1 час назад

Раскрыты симптомы простуды у собак

Мослента

Симптомы простуды у собак раскрыл «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, выделения из носа, глаз и ушей, чихание, кашель, отсутствие аппетита и проблемы с мочеиспусканием могут свидетельствовать об этой болезни.

Раскрыты симптомы простуды у собак
Фото: МослентаМослента

«Эти симптомы могут возникнуть из-за переохлаждения, но нужно понимать, что их наличие может говорить и о других проблемах со здоровьем питомца. Поэтому очень важно обратиться к ветеринарному врачу, только он сможет поставить точный диагноз», — сказал он.

Голубев оценил и возможность заражения собаки COVID-19. По его словам, симптомы, наблюдающиеся при коронавирусе у человека, у собак могут свидетельствовать о совершенно иных заболеваниях.

«Сейчас нет доказательств, что домашние животные могут быть источником инфекции для других животных и людей», — заявил он.

Голубев рекомендует постоянно поддерживать иммунитет питомцев. Это можно сделать благодаря сбалансированному рациону, своевременной обработке от паразитов, снижению стрессовых факторов и ограждению от сквозняков.

Истории,Владимир Голубев,
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