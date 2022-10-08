Раскрыты симптомы простуды у собак

«Эти симптомы могут возникнуть из-за переохлаждения, но нужно понимать, что их наличие может говорить и о других проблемах со здоровьем питомца. Поэтому очень важно обратиться к ветеринарному врачу, только он сможет поставить точный диагноз», — сказал он.