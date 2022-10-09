Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
2 часа назад

Приметы и поверья на 9 октября: чего нельзя делать в день Шептуна Покровного

Мир24

9 октября по народному календарю день Шептуна Покровного. Его еще называют «Богослов», «Иван-путник». На Руси в этот день было принято не работать на земле и не заниматься хозяйством.

Шептун Покровный: что нельзя делать 9 октября
Фото: Мир24Мир24

Также запрещалось убираться, мыть и подметать полы. Считалось, что так можно избавиться не только от грязи, но и от здоровья и достатка. Нельзя было ругаться, конфликтовать и кричать на окружающих, а также сквернословить. Еще нельзя было плакать, тосковать и грустить. Кроме того, в этот день было запрещено злоупотреблять алкогольными напитками и выходить из дома после захода солнца.

9 октября разрешалось сделать выходной и провести день без тяжелого труда. Можно было также поминать умерших. Также в этот день проводили ритуалы и обряды, читая заговоры на защиту от врагов в пути, на благополучие в дороге и доброжелательность окружающих.

Яркие звезды 9 октября – к потеплению, тусклые – к снегопаду или ливню. Ясно и тепло – июль следующего года будет дождливым и холодным. Если к этому дню листья остаются зелеными и долго держатся на деревьях – зима будет короткая, с несильными морозами. Если в этот день пошел снег, то в январе пройдет три оттепели, сообщает «Утро.ру».

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители