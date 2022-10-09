Шептун Покровный: что нельзя делать 9 октября

9 октября по народному календарю день Шептуна Покровного. Его еще называют «Богослов», «Иван-путник». На Руси в этот день было принято не работать на земле и не заниматься хозяйством.

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Также запрещалось убираться, мыть и подметать полы. Считалось, что так можно избавиться не только от грязи, но и от здоровья и достатка. Нельзя было ругаться, конфликтовать и кричать на окружающих, а также сквернословить. Еще нельзя было плакать, тосковать и грустить. Кроме того, в этот день было запрещено злоупотреблять алкогольными напитками и выходить из дома после захода солнца.

9 октября разрешалось сделать выходной и провести день без тяжелого труда. Можно было также поминать умерших. Также в этот день проводили ритуалы и обряды, читая заговоры на защиту от врагов в пути, на благополучие в дороге и доброжелательность окружающих.